Загальні втрати РФ у живій силі становлять 372 820 осіб.

ЗСУ за минулу добу, 16 січня, ліквідували ще 730 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати країни-агресорки Росії становлять близько 372 820 осіб.

Також наші захисники знищили багато техніки, зокрема:

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танків ‒ 6126 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 11372 (+14);

артилерійських систем – 8811 (+10);

РСЗВ – 964 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7);

крилаті ракети ‒ 1817 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11755 (+24);

спеціальної техніки ‒ 1367 (+2).

Водночас не змінилась кількість знищених літаків (331), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), засобів ППО (653), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 16 січня, на фронті між українськими захисниками та російськими загарбниками відбулося 98 бойових зіткнень.

Збройні Сили України зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв. Загарбники збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції вздовж шосе М14.

протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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