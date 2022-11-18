Авіація героїчно закриває небо над Україною.

Українські пілоти успішно закривають небо над Україною і б'ють по позиціях російських окупантів. У Повітряних силах ЗСУ продемонстрували бойову роботу екіпажу Су-24М 7 бригади тактичної авіації.

"Пишаємося нашими льотчиками. Слава Україні!" – йдеться у підписі до ролика на офіційній сторінці ПС в Telegram.

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Війна в Україні: робота Повітряних сил

Як повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, унікальність системи протиповітряної оборони України полягає в тому, що вона створена з усіх доступних нашим військовим засобів. Разом із тим речник Повітряних сил наголосив, що сил і засобів, які є на озброєнні України, недостатньо.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, з якими країнами Україна веде перемовини щодо надання систем протиповітряної оборони.

Разом із системами ППО небо над Україною береже і авіація. Так, щодня українські літаки нищать ворожі цілі - від ракет і дронів, до місць дислокації окупантів та їх складів.

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