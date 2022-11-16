Президент подякував державам, які надали Україні системи протиповітряної оборони, однак вчергове наголосив, що їх наразі недостатньо.

Президент Володимир Зеленський розповів, з якими країнами Україна веде перемовини щодо надання систем протиповітряної оборони.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з українськими ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вчора було багато позитиву з результату наших NASAMS. Було перше їх застосування - 10 із 10...", - сказав він.

Відео дня

Зеленський подякував державам, які надали Україні системи протиповітряної оборони, однак вчергове наголосив, що їх наразі недостатньо.

За словами президента, наразі є домовленість на постачання від Іспанії систем Hawk, з яких "щось вже доїхало, а щось ні". Він додав, що також тривають перемовини й з іншими державами, у яких є Hawk, зокрема з США.

Глава держави уточнив, що обговорює підтримку України у наданні систем ППО й з Німеччиною, а також Італією.

Також Зеленський розповів, що президент Франції Еммануель Макрон запевнив його під час останньої розмови, що Україна отримає від Франції системи ПРО та ППО.

Війна: система ППО України

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада до України прибули системи протиповітряної оборони Hawk.

7 листопада до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

Сьогодні, 16 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що з часу проведення останнього засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6") 7 країн доставили в Україну системи протиповітряної оборони або зобов'язались відправити їх.

Як наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пріоритет Альянсу зараз - надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: