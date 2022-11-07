Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що засобів, які є на озброєнні України, наразі недостатньо.

Унікальність системи протиповітряної оборони України полягає в тому, що вона створена з усіх доступних нашим військовим засобів.

Як повідомив на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, Україна має дуже велику територію, тому нам бракує вогневих засобів і засобів виявлення, щоб повністю закрити країну з повітря.

Тому українська ППО маневрує, що створює неприємні для ворога сюрпризи. Також доводиться протидіяти російській повітряній розвідці й агентурі, яка може "зливати" місця розташування засобів ППО.

"Унікальність нашої протиповітряної оборони - це її створення з усього, що ми маємо. Це й переносні зенітно-ракетні комплекси, які є в усіх Сил оборони, не тільки у Повітряних силах. Створено мобільні вогневі групи з ПЗРК та зенітними установками, які розставлені по всій території України на небезпечних напрямках. Працює винищувальна авіація, яка використовується для перехоплення дронів та крилатих ракет. Також зенітні ракетні війська, які працюють як на передньому краї, так і прикривають великі міста та важливі державні об'єкти", - сказав Ігнат.

Разом із тим речник Повітряних сил наголосив, що сил і засобів, які є на озброєнні України, недостатньо.

"Саме тому ми просимо весь світ допомогти Україні будь-якими засобами, бажано сучасними. Потрібні й вогневі засоби", – сказав Ігнат.

Війна в Україні: засоби ППО

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні союзники почали постачати нашій державі зброю для захисту від росйської агресії.

З часом до списку такої зброї доєдналися системи протиповітряної оборони.

Зокрема, у вересні Сполучені Штати Америки анонсували надання Україні двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS. 13 жовтня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні ракети для системи протиповітряної оборони NASAMS, що будуть здатні знищувати крилаті ракети. А вже 1 листопада стало відомо, що США мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

5 листопада президент України Володимир Зеленський зазначив, що найближчими тижнями варто очікувати хороших новин щодо протиповітряної та протиракетної оборони для України.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна обговорює з п'ятьма країнами - США, ФРН, Францією, Італією та Ізраїлем - надання нашій країні систем протиповітряної оборони. Зокрема, у Італії президент України попросив зенітні ракетні комплекси SAMP-T.

А в жовтні Німеччина відправила до України першу з чотирьох систем ППО IRIS-T. Цей ЗРК уже пройшов "бойове хрещення" і добре показав себе під час останніх обстрілів з боку російської армії.

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