Крім того, точними ударами знищено чимало військової техніки та живої сили окупантів.

10 липня авіація Збройних сил України завдала нищівних ударів по російських окупаційних військах. Влучними ударами вдалося знищити пункт управління військами РФ, польовий склад боєприпасів, велику кількість техніки та живої сили.

Про це повідомили у Повітряних Силах Збройних Сил України.

"10 липня ударна авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, завдає чергових ударів по російських окупаційних військах. Цього разу знищено, командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами, до десяти бойових броньованих машин та живу силу рашистів", - зазначено у повідомленні.

Наголошується, що українські воїни завдають значних втрат ворогові за допомогою авіаційного та протиповітряного озброєння ще радянських часів. Однак сучасна техніка від партнерів також "приземляє" російські авіацію та ракети, а також завдає противнику втрати на землі.

Як повідомляв УНІАН, втрати РФ в Україні знову зросли - упродовж доби були знищені ще 100 супротивників. Станом на понеділок, 11 липня, загальні ворожі втрати в нашій державі становлять приблизно 37 400 осіб.

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