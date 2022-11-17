Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 160,4 млн євро.

Фінляндія передасть Україні новий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії, відповідне рішення ухвалив президент Саулі Нііністьо 17 листопада 2022 року за пропозицією уряду.

Це буде вже десятий за рахунком пакет оборонної допомоги Україні, вартість якого становить 55,6 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 160,4 млн євро.

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"Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Спектр оборонної допомоги, яка зараз надсилається, є найбільшим на сьогодні", - сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки допомоги до місця призначення, більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки та графіку не повідомляється.

При ухваленні рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Сил оборони Фінляндії.

Озброєння для України

Нагадаємо, 16 листопада координаційна група "Рамштайн-7" провела зустріч. В результаті Україні мають намір надати системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.

У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи засідання Контактної групи з питань оборони України, заявив, що захист неба буде пріоритетом №1 для Києва.

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