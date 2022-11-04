Крім того, якщо налагодять виробництво самохідної гаубиці "Богдана", буде й виробництво відповідних боєприпасів до неї.

В Україні протягом кількох місяців буде значно збільшено виробництво боєприпасів.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу, зокрема, йдеться щодо налагодження виробництва вітчизняних боєприпасів він розповів про забезпеченість українського оборонного спектра.

"У нас сьогодні налагоджено виробництво снарядів 152-го, 122-го калібрів силами "Укроборонпрому", відповідними підприємствами, які входять до цієї структури. У питанні нарощення обсягів є багато складових. Я сподіваюсь, що протягом кількох місяців вони реалістично збільшать свої обсяги, але зобов’язання вже є. Ми випробували їхні вироби, вони працюють і будуть працювати на полі бою", - сказав міністр.

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Він додав, що станом на сьогодні виробництво снарядів 155-го калібру (боєприпаси під зброю зразка НАТО) в Україні не налагоджують, бо є надія, що допомога у вигляді цих боєприпасів надходитиме від країн-партнерів.

Резніков нагадав, що Україна має свою самохідну гаубицю 155-го калібру, яка називається "Богдана". Вона вже пройшла перші випробування.

"Тому у нас є прямий діалог з виробниками. Якщо виробництво "Богдани" буде налагоджено, буде й виробництво відповідних боєприпасів. Але поки ще від наших партнерів нам 155-го калібру достатньо", - зазанчив він.

Міністр додав, що українські військові зараз також працюють з системами залпового вогню HIMARS, M270 тощо, і партнери підтримують Україну в постачанні необхідними до них боєприпасами.

Війна РФ проти України: нові розробки "Укроборонпрома"

Нещодавно частково презентували в "Укроборонпромі" новий український дрон. Його вже навіть прозвали "літаючим хаймарсом". Проте цей дрон не можна порівнювати з іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зазначив полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський:

"Shahed – це зовсім інший тип зброї. Це знаряддя терору, яке можна зробити в кустарних умовах. Коли ми з колегами розбирали, з чого він складається, – був спочатку шоковий стан: "і ось цим вони нас хочуть налякати?". А потім розуміємо – так, – додав експерт. – Shahed є відображенням цієї "кустарщини", але при цьому має дуже високу терористичну загрозу. Тому порівнювати їх навіть з нашою потенційною "Горлицею", і тим більше з Akıncı, Kizilelma або Bayraktar TB2 – неприпустимо".

27 жовтня стало відомо, що в Україні створили новий безпілотник для глибинної розвідки. БПЛА створений спеціально для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння, такого, як HIMARS.

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