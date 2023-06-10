Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському напрямках, також ЗСУ відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка Харківської області та Новоселівське Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка, Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка і Невельське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

Крім того, у зведенні мовиться, що на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки та обстріляв Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них: Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

За добу українські воїни знищили ще майже 900 російських окупантів. Зазначається, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року до 10 червня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 214 тис. 660 (+890 за добу) осіб.

Так, на Таврійському напрямку українські військові ліквідували більше семи рот росіян та знешкодили 72 одиниці військової техніки ворога. Зокрема, на цьому напрямку Сили оборони знищили 19 ворожих танків, 5 одиниць БМП, 2 ББМ, БТР, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідну артилерійську установку "Акація", зенітний ракетний комплекс "Тор", 4 одиниці БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Ланцет", 4 одиниці САУ 2С7 "Піон", 2 РЕБ "Житель", 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган.

Втрат зазнає й українська сторона. Зокрема, за даними експертів, у боях на Запорізькому напрямку протягом 7-8 червня українська армія втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley.

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