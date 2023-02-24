У Сполучених Штатах Америки оголосили новий пакет оборонної допомоги для України на 2 мільярди доларів, йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
"Сьогодні Департамент оборони оголошує про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів, щоб знову підтвердити тверду підтримку для мужніх оборонців України і зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, на загальну суму у 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Сполучені Штати зобов'язуються надати додаткові безпілотні літальні апарати, засоби для протидії ворожим безпілотникам та обладнання для виявлення ворожих засобів радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засоби для високоточної прицільної стрільби, які підвищать спроможності України для відбиття російської агресії.
У новий пакет увійдуть:
- додаткові боєприпаси для артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди калібром 155 мм;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- безпілотна система CyberLux K8 UAS;
- дрони-камікадзе Switchblade 600;
- безпілотні системи Altius-600;
- безпілотні системи Jump 20;
- засоби боротьби з безпілотниками та обладнання для виявлення ворожих засобів з радіоелектронної боротьби;
- обладнання для очищення від мін;
- допоміжне обладнання захисного зв'язку;
- фінансування навчання, обслуговування і технічного забезпечення.
В рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) здійснюється підписання контрактів з виробниками, які у майбутньому повинні виконати замовлення на виробництво обладнання.
Допомога Україні від США - актуальне
Всього чотири дні тому, 20 лютого, американський президент Джо Байден, перебуваючи в Києві, оголосив про новий пакет допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами.
Пакет на 500 мільйонів доларів включав, серед іншого, боєприпаси для HIMARS і гаубиці, Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження.
Також Байден озвучив зобов'язання з постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.
В рамках траншу допомоги 20 січня увійшли сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.