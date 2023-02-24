Нова допомога передбачає зобов'язання США передати Україні у довгостроковій перспективі боєприпаси для HIMARS, для артилерії 155 мм та додаткові безпілотні літальні апарати і засоби для протидії ворожим безпілотникам.

У Сполучених Штатах Америки оголосили новий пакет оборонної допомоги для України на 2 мільярди доларів, йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

"Сьогодні Департамент оборони оголошує про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів, щоб знову підтвердити тверду підтримку для мужніх оборонців України і зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, на загальну суму у 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Сполучені Штати зобов'язуються надати додаткові безпілотні літальні апарати, засоби для протидії ворожим безпілотникам та обладнання для виявлення ворожих засобів радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засоби для високоточної прицільної стрільби, які підвищать спроможності України для відбиття російської агресії.

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У новий пакет увійдуть:

додаткові боєприпаси для артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS;

додаткові артилерійські снаряди калібром 155 мм;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

безпілотна система CyberLux K8 UAS;

дрони-камікадзе Switchblade 600;

безпілотні системи Altius-600;

безпілотні системи Jump 20;

засоби боротьби з безпілотниками та обладнання для виявлення ворожих засобів з радіоелектронної боротьби;

обладнання для очищення від мін;

допоміжне обладнання захисного зв'язку;

фінансування навчання, обслуговування і технічного забезпечення.

В рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) здійснюється підписання контрактів з виробниками, які у майбутньому повинні виконати замовлення на виробництво обладнання.

Допомога Україні від США - актуальне

Всього чотири дні тому, 20 лютого, американський президент Джо Байден, перебуваючи в Києві, оголосив про новий пакет допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Пакет на 500 мільйонів доларів включав, серед іншого, боєприпаси для HIMARS і гаубиці, Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження.

Також Байден озвучив зобов'язання з постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.

В рамках траншу допомоги 20 січня увійшли сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

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