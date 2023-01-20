Україні нададуть сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

У четвер, 20 січня 2023 року, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, Україні нададуть сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

Зазначається, що найближчим часом Україна отримає, зокрема, таку зброю:

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додаткові боєприпаси для "NASAMS" та "HIMARS";

8 систем протиповітряної оборони "Avenger";

59 БМП "Bradley" з 590 протитанковими ракетами TOW і 295.000 боєприпасів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів "Stryker" з 20 мінними катками;

53 бронетранспортери "MRAP";

350 високомобільних багатоцільових колісних машин "HMMWV";

високошвидкісні протирадіаційні ракети "HARM";

95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;

20 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

11 800 120-мм мінометних мін;

12 автомобілів підтримки боєприпасів та 6 командно-штабних автомобілів;

22 тактичні машини для буксирування озброєння;

2 тисячі протитанкових ракет;

понад 3 мільйони набоїв для стрілецької зброї;

підривне обладнання для, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення;

запасні частини та інше польове спорядження.

Військова допомога США Україні

Раніше повідомлялося, що Вашингтон має намір передати українській армії бойові броньовані машини Stryker, а також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB (це поєднання авіабомби з ракетним двигуном).

Крім того, у Пентагоні підтвердили, що Сполучені Штати передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі та Південній Кореї. Це дозволяє швидко забезпечити українських військових всім необхідним та не впливає на боєготовність американської армії.

Водночас у Когресі Сполучених Штатів закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над окупантами у розв'язаній Росією війні.

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