Ворог також марно намагався наступати в районі Мар’їнки, зазначили у Генштабі.

Українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Як йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали 25 населених пунктів Чернігівської, Харківської області, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів цих самих областей, а також Сумської.

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"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - зазначили у Генштабі.

Крім того, на Шахтарському напрямку ЗСУ успішно відбили атаку ворога в районі Рівнополя Донецької області.

"На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав", - зазначається у повідомленні.

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, тривають наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"...на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області Росії.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 вересня, Генштаб заявив, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Крім того, було знищено два розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Водночас підрозділами ракетних військ було нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести ворожих артилерійських засобах.

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