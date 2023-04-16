Крім того, минулої доби у захисників України було вдале "полювання" на російські ЗРК.

Впродовж минулої доби Сили оборони України успішно відпрацювали по російських окупантах.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25, вартість якого сягає $11 млн.

Відео дня

Воднночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Війна в Україні - останні новини з фронту

За минулу добу українські захисники відбили понад 60 ворожих атак. Попри втрати, росіяни продовжували атакувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Разом з тим агресор обстріляв десятки населених пунктів уздовж всієї лінії фронту.

За даними проекту Oryx, Росія втратила з початку вторгнення понад 10 тисяч одиниць військової техніки, включаючи майже 2 тисячі танків. Експерти відзначають, що це не вичерпна цифра, а лише мінімальна порогова кількість, яка доведена фото та відеоматеріалами.

Вас також можуть зацікавити новини: