В ЗСУ наголосили, що ракет С-300 в окупантів достатньо і вони застосовують їх, як терористичну зброю проти мирного населення.

Наразі спостерігається висока авіаційна активність літаків Російської Федерації на півночі, півдні і сході.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Авіаційна активність зараз висока. Кілька десятків літаків і на півночі, і на сході, і на півдні, у кожного свої функції. Ймовірно, з цим і пов’язана зараз повітряна тривога. Також вона може бути пов’язана із загрозою завдання ударів", - сказав він.

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Речник зазначив, що ракет С-300 в окупантів достатньо і вони застосовують їх, як терористичну зброю проти мирного населення. Це також може бути пов’язано із повітряною тривогою.

Також Ігнат зазначив, що РФ може завдати ракетних ударів в будь-який момент.

"Підняти літаки і скерувати їх на завдання ударів по Україні – на це потрібно не так багато часу. Тому потрібно бути готовим до цього психологічно", - наголосив він.

Війна в Україні: ракетні удари РФ

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тис. різних ракет.

За останні два місяці Росія здійснила сім масованих ракетних атак по Україні, зосередивши зусилля на енергетичній інфраструктурі.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попередив, що відсьогодні українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ. На підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів.

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