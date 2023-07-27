Українські воїни продовжують наступати на двох напрямках, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти продовжували намагатися наступати на кількох напрямках на сході України й зазнали поразок, протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Зокрема, супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області на Лиманському напрямку, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На Бахмутському напрямку, як зазначається, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі південніше Кліщіївки. Також у Генштабі поінформували, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

Відео дня

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Крім того, у зведенні йдеться, що на Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ... Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні з РФ триває - що зараз треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ поступово просуваються на півдні від Бахмута, в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки тривають жорсткі бої.

Також вона зазначила, що на Куп'янському напрямку противник атакує, намагається вибити ЗСУ з висот. Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1 тисячу 288 вогневих завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: