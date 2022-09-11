Зокрема, російські війська випустили 6 ракет з кораблів у Чорному морі, ще 6 - з району Каспійського.

Російські окупанти випустили по Україні шість ракет з акваторії Чорного моря та ще шість - з району Каспійського моря.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що сьогодні ввечері, близько 20:30, окупанти завдали ракетних ударів по території України.

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"Усього - 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет "Х-101", випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря", - мовиться у дописі.

Наголошується, що зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил було збито 9 із 12 ракет.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 11 вересня, Повітряне командування "Схід" повідомило про збиття семи крилатих ракет у Дніпропетровській області та двох - у Полтавській.

Внаслідок ударів по інфраструктурних об'єктах було припинено електропостачання у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та частково - у Донецькій областях.

Також у деяких містах і громадах було припинено водопостачання.

У Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях електропостачання вже відновлено, у Сумській та Полтавській областях також відновлене водопостачання.

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