За словами аналітиків, район поблизу села Павлівка й міста Вугледар на Донеччині став ареною інтенсивних бойових дій впродовж останніх двох тижнів.

Російські окупанти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області. Ймовірно, війська РФ хочуть захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ Донбасу.

Як наголосили у звіті розвідки Британії, опублікованому в Twitter Міноборони країни, в окупантів навряд вийде сконцентрувати достатньо необхідних сил.

За словами аналітиків, район поблизу села Павлівка й міста Вугледар на Донбасі став ареною інтенсивних бойових дій впродовж останніх двох тижнів, хоча з рук у руки перейшло мало території.

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У розвідці наголошують, що і Росія, й Україна зосередили в цьому секторі значні сили. Причому російська морська піхота зазнала великих втрат.

"Ця територія залишається місцем запеклих боїв, ймовірно, оскільки РФ вважає, що прорив тут потенційно може стати відправною точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області", – вважають у розвідці.

Однак, експерти наголошують, що Росія навряд чи зможе сконцентрувати достатньо якісних сил для досягнення оперативного прориву на Донбасі.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжували атаки Сил оборони України у Донецькій та Луганській областях, які були успішно відбиті нашими захисниками.

Російські війська на сході зазнають чималих втрат. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще близько 600 супротивників, і загальні втрати ворога тепер становлять приблизно 87 310 осіб.

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