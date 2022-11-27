На нашій землі знищили ще чотири танки загарбників, поділився Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні станом на 27 листопада перетнули психологічну позначну у 87 тисяч окупантів.

За минулу добу на нашій землі ліквідували ще близько 600 супротивників, і загальні втрати ворога тепер становлять приблизно 87 310 осіб, повідомив Генштаб Збройних сил України.

За його даними, також були знищені ще чотири танки супротивника, вісім бойових броньованих машин, одна артсистема, один безпілотник оперативно-тактичного рівня та шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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У Генштабі додали, що найбільших втрат супротивники зазнали на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Вранці 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів. В Донецькій області загарбники атакували наших захисників біля Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного й Мар’їнки, а в Луганській - у районі Стельмахівки.

У Генштабі додали, що супротивник намагався посилити свої формування на Авдіївському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Варто зазначити, що українські військовослужбовці станом на 26 листопада 86 тис. 710 супротивників.

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