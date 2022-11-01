У президента РФ руки по лікті в крові, і він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами, зазначили в українському МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту відкликати запрошення президенту Володимиру Путіну для участі в саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія).

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у мікроблозі Twitter.

"Путін публічно визнав видання наказу про ракетні удари по українських цивільних особах та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія - виключена із "Групи двадцяти", - наголосив Ніколенко.

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Як відомо, 31 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що масовані удари по території України є частково відповіддю на вибухи у Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в соціальних мережах з'явилися відео з Севастополя, на яких видно вибухи імовірно після роботи російської системи протиповітряної оборони.

В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що в окупованому Севастополі внаслідок вибуху може бути пошкоджено кілька кораблів російських загарбників.

За словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталії Гуменюк, в оперативному командуванні "Південь" допустили, що причиною вибухів у Севастополі може бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

Вона також додала, що поки немає офіційного підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" в Севастопольській бухті.

Пізніше стало відомо, що унаслідок вибуху було пошкоджено кілька кораблів російських загарбників, серед них - фрегат "Адмірал Макаров" і морський тральщик "Іван Голубець".

30 жовтня під час інформаційного телемарафону керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підтвердив, що фрегат "Адмірал Макаров" дійсно отримав пошкодження, і на деякий час він не зможе завдавати ударів ракетами "Калібр".

Довідка УНІАН. "Великою двадцяткою" (G20) називають клуб країн з найрозвиненішою економікою, та з такою, що розвивається. У "Велику двадцятку" входять США, Німеччина, Китай, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Австралія, Індія, Індонезія, Аргентина, Бразилія, Європейський союз, Саудівська Аравія, Південно-Африканська Республіка, Південна Корея, Японія, Росія, Туреччина, Мексика.

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