Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня зазначила, що офіційного підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Севастопольській бухті наразі немає.

У оперативному командуванні "Південь" допустили, що причиною вибухів у Севастополі може бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, наразі офіційного підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Севастопольській бухті немає.

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"Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - сказала Гуменюк.

Вибухи у Севастополі

Росія окупувала півострів Крим у 2014 році і перетворила його на військову базу.

29 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у своєму Telegram, що в Севастопольській бухті нібито вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ – в тому числі фрегат і десантний корабель.

Згодом у Міноборони РФ підтвердили, що у суботу о 4:20 ранку кораблі Чорноморського флоту були атаковані на своїх пунктах базування в Севастополі, однак наголосили, що лише одне судно було незначно пошкоджено.

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