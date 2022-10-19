Саміт стартує в Індонезії з 15 листопада.

Президент Джо Байден та лідер Російської Федерації Володимир Путін повинні відвідати саміт "Великої двадцятки", який стартує в Індонезії 15 листопада. Офіційні особи США намагаються запобігти зустрічі лідерів.

Про це пише видання Politiko.

Відзначається, що Байден зробив крок для зустрічі з Путіним на саміті, щоб обговорити питання звільнення американських бранців, в тому числі зірку WNBA Брітні Грінер. При цьому ніяких переговорів з Кремлем про укладення угод не планується.

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Водночас не виключено, що в якийсь момент шляхи Байдена і Путіна на саміті можуть перетнутися, але офіційна зустріч не планується. Крім того, вживаються заходи, щоб виключити зустріч американського президента з російським колегою в коридорі або навіть на груповому фото.

"Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна: він думає, що він вбивця, він думає, що він військовий злочинець", - заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Нагадаємо, що президенти Путін і Байден зустрічалися тільки один раз на саміті в Женеві влітку 2021 року, а остання їхня розмова відбулася в лютому, всього за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У той же час між Вашингтоном і Пекіном стартували переговори про те, що на G-20 пройде перший особистий саміт між президентом США і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Саміт Великої двадцятки в Індонезії - що відомо

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас підтвердила своє обіцянка особисто "викликати" президента РФ Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки".

4 вересня прес - секретар Путіна Дмитро Пєсков заяивил, що поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт G20, який пройде в Індонезії, зараз під питанням. Російська сторона заявила про нібито врахування всіх факторів, у тому числі безпеки Путіна.

11 вересня заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Байден не зацікавлений у зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним під час саміту "Великої двадцятки".

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