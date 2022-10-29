Міноборони Росії звинуватили Україну в тому, що вона атакувала кораблі, які забезпечують безпеку "зернового коридору".

У суботу о 4:20 ранку кораблі Чорноморського флоту були атаковані на своїх пунктах базування в Севастополі.

Про це повідомляє Міноборони РФ в Telegram.

У російському відомстві стверджують, що за атакою стоїть Україна, яка для цього використовувала десять БПЛА і сім автономних морських безпілотників.

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У РФ заявляють, що всі цілі були знищені, а російський флот майже не постраждав. Так, морський тральщик "Іван Голубець" отримав незначні пошкодження.

У Міноборони Росії звинуватили Україну в тому, що вона атакувала кораблі, які забезпечують безпеку "зернового коридору".

"Підготовка даного "терористичного акту" і навчання військовослужбовців українського 73-го Спеціального центру морських операцій здійснювалися під керівництвом знаходяться в місті Очаків Миколаївської області України британських фахівців", - заявляють у відомстві країни-окупанта.

Вони також додають, що нібито ці британські фахівці брали участь у підриві російських газопроводів.

Ситуація в Криму

Росія окупувала півострів Крим у 2014 році. За вісім років його перетворили на військову базу.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ використовує півострів як перевалочного пункту для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

Як раніше повідомляв УНІАН, в останні місяці в Криму, який Росія неодноразово називала недоторканним, відбуваються вибухи.

Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі"Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ. Також сталися вибухи на Кримському мосту пролунав вибух.

Пізніше стало відомо, що, через вибух на Кримському мосту було пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

Військовий експерт Роман Світан прогнозує потужний удар по Кримському мосту, після якого півострів перетвориться на котел.

29 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у своєму Telegram, що в Севастопольській бухті нібито вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ – в тому числі фрегат і десантний корабель.

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