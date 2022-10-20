Захисники України продовжують рухатися вперед, зазначила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої країни.

Російській Федерації у війні з Україною не допоможе те, що її президент Володимир Путін виріши запровадити так званий "воєнний стан" на захопленій території наша країна.

Після такого рішення просування українських воїнів триває, розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ну, скоріше, цей крок (запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях - Ред.) може допомогти йому (Путіну - Ред.) зміцнитися в думці, що він таки не знає, що йому робити з війною на території України і якось в цьому відношенні прийняти вже це розуміння, тому що зміна статусу - в принципі, це жест самозаспокоєння, нічого більше", - заявила вона.

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Війна з Росією і контрнаступ ЗСУ - важливі новини

РФ ще у 2014 році вдерлася на українську територію - захопила український Крим і на Донбасі підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Унаслідок повномасштабного вторгнення, здійсненого 24 лютого, Росія захопила частини Запорізької та Херсонської областей. РФ вже провела на окупованих територіях свої псевдореферендуми і назвала українські землі "своїми".

Українська армія з кінця серпня проводить контрнаступ на різних напрямках. На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня від супротивників звільнено понад 1 170 квадратних кілометрів.

19 числа стало відомо, що Володимир Путін на окупованих Росією територіях України запровадив "воєнний стан".

20 жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російська влада планує здати українській стороні значні території Херсонської області.

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