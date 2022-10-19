Згідно з "указом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю і депортація громадян до російських регіонів.

Російський президент Володимир Путін незаконно "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Про це заявив сам Путін під час засідання Радбезу, цитують російські ЗМІ.

Нелегітимний указ глави Кремля обіцяють "розглянути" у Раді Федерації в "найкоротший термін".

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Путін надав окупантам "додаткові повноваження для забезпечення безпеки".

Згідно з "указом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю цивільних на окупованих територіях, депортація громадян до російських регіонів, обмеження виїзду з окупованих областей, незаконний огляд транспорту, використання ЗМІ "для потреб оборони".

З "указу" випливає, що у прикордонних регіонах Росії (Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області), а також у Криму вводиться "середній рівень реагування".

Спроба анексії українських територій Росією: що відомо

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Незважаючи на це президент РФ Володимир Путін 30 Вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Підозру в колабораційній діяльності отримав ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник за проведення фейкового "референдуму".

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