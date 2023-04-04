Для "татарських" українська в'язниця - безпечніше місце, аніж російський бар "Патріот", вважають у ГУР МО.

Лідер росіян Володимир Путін несе відповідальність за ліквідацію в РФ пропагандиста Владлена Татарського.

Путін "вбив" Татарського, коли почав повномасштабне вторгнення в Україну, розповів в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За словами Юсова, для "татарських" українська в'язниця є безпечнішим місцем, аніж російський бар "Патріот". "Ласкаво просимо в українську в'язницю", - заявив він.

"Владлена Татарського вбив Путін, коли вдерся в Україну. І, зокрема, вбив Путін, коли почав повномасштабне вторгнення після 24 лютого", - сказав представник української розвідки.

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За його словами, на президенті РФ і на всьому його злочинному режимі лежить персональна відповідальність "за всіх понад 175 тисяч знищених рашистів українською армією, яка звільняє свої території, і за інших знищених зрадників - незалежно від того, загинули вони унаслідок прикрої випадковості, або отримали справедливий вирок і справедливість від якихось внутрішніх сил опору чи держави Україна".

Ліквідація Владлена Татарського - що відомо

2 квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух у барі "Патріот", був знищений Владлен Татарський. Пізніше з'явилася інформація, що пропагандист ліквідований унаслідок вибуху подарованої статуетки.

Російські силовики "повісили" злочин на антивоєнну активістку Дар'ю Трепову, її затримали. У РФ стверджують, що підрив Татарського був "навмисним терактом з боку Києва", здійсненим у співпраці з людьми, пов'язаними з Фондом боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального.

Радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що за вбивством пропагандиста стоїть російська влада.

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