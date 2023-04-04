Вбивство пропагандиста було вигідно саме Росії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що за вбивством військкора і пропагандиста Владлена Татарського стоїть Росія. Ця смерть знадобилась ворогу, щоб прискорити набір "добровольців" на війну в Україні.

У своєму Twitter він написав, що саме РФ вигідна ліквідація пропагандиста.

"РФ потрібна шок-мобілізація свого населення під егідою "Батьківщина у небезпеці!", щоб добирати "добровольців". Рф необхідно виправдати агресивну війну, щоб скоротити допомогу Україні. Робіть правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у Росії", — пояснив Подоляк.

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Ліквідація Татарського - що відомо

2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербурга вбили пропагандиста Владлєна Татарського. Він загинув на місці внаслідок вибуху - здетонувала статуетка, яку принесла дівчина Дар'я Трєпова. Російські силовики затримали підозрювану через кілька годин після інциденту.

У Кремлі одразу звинуватили у вбивстві Україну. Пізніше російський президент Володимир Путін посмертно нагородив пропагандиста "орденом мужності".

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