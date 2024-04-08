За його словами, європейські країни не повинні сидіти, склавши руки та сподіватися, що Росія на них не нападе.

Підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі заявив, що його країна сприймає загрозу з боку РФ більш серйозно, ніж інші країни Європи не лише через географічне положення, а й через амбіції Росії чaсів диктaторa Володимира Путіна.

"Кремль посилює розмови про "традиційно російські землі". Фінляндія була частиною Росії між 1809 і 1917 роками. Балтійські країни були окуповані після Другої світової. В Естонії, Латвії та Литві є досить великі російськомовні меншини. І, скажімо так, принаймні деякі з них мають сумнівну лояльність. Це теж проблема. Росіяни ніколи не завойовують і не окупують. Вони "люб’язно повертають" і "адмініструють"", - зазначив він в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, Фінляндія "більш-менш" готова до російської агресії, адже країна ніколи не розпускала свою армію та має непогане забезпечення.

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"Нaвіть пішли на певний ризик, експортуючи частину власних запасів Україні. Але, здається, їм цілком комфортно. Країни Балтії кажуть, що Росія одна (у своїй aгресії). І якщо Україна її переможе, вона не становитиме для них загрози. Тому докладають дуже багато зусиль, щоб підтримати Україну", - наголосив Паасіківі.

Підполковник зауважив, що Швеція також безперечно підтримує Україну, проте її власні оборонні спроможності, як "військовий бонсай".

"Приємний. Має гарний вигляд. Добре зберігається. Але дуже маленький. Тому нам потрібно збільшувати кількість зброї. Чи зможемо ми зробити це швидше, ніж росіяни? Які обсяги нам потрібні? Це те, що потрібно обговорювати в Брюсселі після нашого вступу до НАТО", - пояснив військовий.

Паасквіві додав, якщо Швеція не буде готова через п'ять років, то буде запізно.

"Якщо ми не будемо готові через п’ять років, ми точно запізнимося. Навіть якщо ми не будемо готові через три роки - ми запізнимося. Ми не можемо сидіти склавши руки і сподівaтися, що Росія потребувaтиме часу на відновлення. Нас сприйматимуть слабкими. Росія піде на великі ризики, якщо вважатиме Захід слабким", - підкреслив підполковник.

Підготовка західних країн до можливої агресії РФ: останні новини

Раніше видання The Telegraph повідомило, що НАТО нездатне швидко розгорнути війська у випадку війни з РФ, причинами цього стануть бюрократичні затримки на кордоні та матеріально-технічні проблеми.

"Але переміщення сил по Європі передбачає навігацію складною мережею бюрократії та нестабільної інфраструктури, а Німеччина стає головним каменем спотикання на обох фронтах", - зазначили у виданні.

Також повідомлялось, що військові Німеччини проводять масштабні навчання біля російського кордону. Там вони відпрацьовують свої дії у разі зіткнення з РФ.

"Люди завжди хвилюються. П'ять чи шість років тому я не очікував, що ситуація обернеться таким чином. Тому зараз ми відпрацьовуємо те, що нам, можливо, скоро доведеться використати", – поділився німецький військовослужбовець Грегор.

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