Бюрократичні затримки на кордоні та проблеми з логістикою завадять НАТО швидко розгорнути війська у відповідь на потенційну російську агресію

У випадку потенційної російської агресії НАТО не зможе швидко розгорнути свої війська – на заваді стануть бюрократичні затримки на кордоні та матеріально-технічні проблеми, пише The Telegraph.

Зазначається, що при перших ознаках російської агресії НАТО доведеться переміщувати до 500 000 військових до східних кордонів альянсу. І для цього, зазначає видання, найкраще підходить стара приказка, що "піхота виграє битви, логістика виграє війни".

Залізниці є ключовою частиною такої логістики: залізничні лінії є найшвидшим і найефективнішим способом переміщення великої кількості військового обладнання та транспортних засобів між країнами без закриття доріг.

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"Але переміщення сил по Європі передбачає навігацію складною мережею бюрократії та нестабільної інфраструктури, а Німеччина стає головним каменем спотикання на обох фронтах", - пише видання.

Німецька бюрократія

Зазначається, що в той час як цивільні та комерційні транспортні засоби вільно пересуваються Шенгенською зоною Європейського Союзу, для військових такої домовленості не існує.

"Митне оформлення танків і артилерійських гаубиць для в’їзду в Німеччину, яка вважається перехрестям європейської оборони через її географічне розташування в центрі континенту, часто займає три-чотири тижні замість кількох днів, як в інших країнах. Дипломатичний дозвіл потрібен для будь-якого військового переміщення понад 50 військовослужбовців і 10 транспортних засобів", - пише видання.

Надійність логістики

Хоча європейські залізниці вважаються найефективнішим способом транспортування військової техніки по всьому континенту, бортового рухомого складу, необхідного для цього, бракує. Deutsche Bahn має достатньо можливостей для одночасного переміщення двох бронетанкових бригад, які зазвичай складаються з приблизно 85 танків і сотень броньованих машин.

Крім того, порти в Нідерландах, Німеччині та країнах Балтії вважаються особливо вразливими до російських ракет і гібридних атак, спрямованих на провокування робочих страйків.

Ще одна слабка сторона полягає в переміщенні обладнання до трьох країн Балтії та нового члена Фінляндії, чиї залізниці працюють на вужчій колії радянських часів. Це означає, що потяги, які в'їжджають до Литви з Німеччини, повинні переміщувати техніку в різні потяги, що значно сповільнює рух до будь-якої потенційної лінії фронту в конфлікті з Росією.

Війна Росії та НАТО

В ISW заявляли, що правитель РФ Володимир Путін почав підготовку до військової агресії проти Північноатлантичного Альянсу.

У Польщі прогнозують, що вже у 2026-2027 році Росія може здійснити напад на Північноатлантичний альянс, і закликали терміново збільшити витрати на оборону.

На початку року німецький Bild повідомив, що Бундесвер розгдядає сценарій російської агресії проти країн-членів вже найближчими роками. Згідно з секретним документом, вже у 2024 році від Росії варто чекати гібридних атак.

Водночас голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив наприкінці березня, наразі немає ознак того, що Росія планує вторгнення в одну з країн НАТО.

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