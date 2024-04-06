Андрій Єрмак також пояснив, чому українська влада часто їздить у прифронтові регіони.

Україна не буде йти на жодні компроміси з Росією, заявив в інтерв'ю Politico Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни не зацікавлені в жодних переговорах. Вони хочуть капітуляції України. Але цього ніколи не станеться. Зеленський ніколи не погодиться ні на що, ні на Мінські угоди, ні на заморожений конфлікт. Ні, я в цьому впевнений. Люди можуть сказати, що вони втомилися, але якщо ви запитаєте їх, чи хочуть вони піти на компроміс із Росією, вони рішуче скажуть "ні". Люди все ще вірять у нашу перемогу", – сказав Єрмак.

Він також пояснив, що українська влада часто їздить до прифронтових регіонів для того, щоб підбадьорити місцеве населення та чиновників.

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"Ми знаємо, що люди скаржаться, і ми чуємо це від губернаторів регіонів і від самих людей. І саме тому президент і ми всі їздимо в деякі з найнебезпечніших місць. Наші співробітники служби безпеки це ненавидять - тому що президент і глава його адміністрації не можуть боятися. Головна мета - щоб Україна перемогла", - зазначив політик.

Глава ОП також прокоментував питання мобілізації в Україні. Він зазначив, що Зеленський розуміє, що велика нова мобілізація не має підтримки серед населення.

За словами Єрмака, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів перевірку і зазначив, що для проведення ротації особового складу на передовій можна за рахунок військових, які раніше перебували в тилу.

"Але ця пропозиція викликає сумніви у деяких високопоставлених українських військових, і вони стверджують, що Україні потрібен великий призов", – пише Politico.

Російсько-українська війна триває - останні новини

Напередодні The Washington Post опублікували матеріал, в якому заявили, що в України та у Зеленського є лише два варіанти – поганий та ще гірший, адже війна зайшла у глухий кут.

На думку екс-посла США в ЄС Гордона Сондленда, Трамп готовий розблокувати допомогу Україні. За його словами, питання не в поглядах кандидата в президенти, а в політичних маніпуляціях.

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