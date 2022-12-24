В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації.

РФ вивела на чергування у Чорне та Середземне моря вісім носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом понад 90 ракет.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Військово-морських сил Збройних сил України. Так, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 11 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет.

У Середземному морі перебуває 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети. Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська можуть завдати нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.

Загроза нового масованого обстрілу з боку Росії

Дещо раніше в Чорне море прибув російський корабель, який містить в собі крилаті ракети "Калібр". Також відомо, що два військові кораблі Росії знаходяться в Азовському морі.

В ОК "Південь" розповіли, до чого мають готуватися українці з огляду на нову ракетну небезпеку.

Також повітряна загроза зберігається через наявність в Росії великої кількості іранських дронів. За словами керівника ГУР МОУ Кирила Буданова, РФ випустила по Україні вже 540 з 1700 іранських БПЛА.