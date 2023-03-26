На двох напрямках ворог продовжує оборонні дії, зазначили у Генштабі.

За добу українські військові відбили понад 50 атак російських окупантів на чотирьох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 неділі, 26 березня. "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 50 ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе, а на Авдіївському та Мар’їнському - в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка.

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Крім того, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує оборонні дії.

Ситуація на фронтах в Україні - це треба знати

25 березня стало відомо, що ситуація серйозно змінилася. Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги зосереджують головні зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському й Мар’їнському напрямках. Раніше у зведеннях Генштабу фігурував ще й Шахтарський напрямок.

Варто зазначити, що ворог в Україні вже зазнав величезних втрат. Втрати РФ в Україні становлять приблизно 170 550 супротивників.

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