Штати продовжать допомагати українській державі, зазначив речник американського Міноборони.

На Україну, яка вже понад рік веде повномасштабну війну з Росією, очікує важка боротьба.

Влада США буде продовжувати все можливе, щоб забезпечити потреби української держави у броні, протиповітряній обороні, боєприпасах, повідомив спікер американського Міністерства оборони Пет Райдер під час брифінгу, який відбувся 14 березня, повідомляє "Радіо Сводоба".

"Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до... весни і літа", - зазначив речник Пентагону.

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Росіяни активно намагаються прорватися вперед на частині сходу України й зазнають величезних втрат. Генштаб Збройних сил України зазначав, що ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Запеклі бої вже давно йдуть у Бахмуті. За даними Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці 15 березня, упродовж минулої доби у цьому місті постійно тривали позиційні бої.

Варто зазначити, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України, весною - на початку літа заплановиний великий наступ російських загарбників, і саме цей період стане вирішальним часом у війні.

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