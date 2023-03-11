Країна-агресор вичерпує підготовлені запаси озброєння, зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що Росія стає дедалі залежною від зовнішньої допомоги через закінчення накопичених запасів озброєння.

Про це секретар РНБО повідомив у мікроблозі Twitter. Він додав, що корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної РФ - "питання першочергової ваги".

"Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію...", - повідомив Данілов.

Відео дня

Війна Росії та України - важливі новини щодо стосунків РФ та КНР

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс попередила Китай не допомагати Росії летальною зброєю, яка може бути застосована нею у війні проти України. У США занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни.

Водночас, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай відкидає стурбованість НАТО щодо можливості постачання летальної зброї Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: