Образ супротивника не потрібно розмивати, зазначив Данілов.

Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.

Потрібно писати "Росія", "росіянин", "рускій" і відразу документувати для історії ті злочини, які було скоєно, щоб в український історичній пам’яті назавжди закарбувалось, який саме народ несе відповідальність за криваву війну проти нашої держави, і мерзота російського "братства" ніколи не була забута, написав секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, р*сня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити… Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами)… Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому невинних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші, ніж окупанти", - зазначив чиновник.

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Важливі заяви Данілова щодо війни України з РФ - це треба знати

21 грудня стало відомо, що Олексій Данілов назвав найближчі три місяці вирішальними для всієї війни України з Росією. За його словами, армія Росії продовжить наступати на фронті.

Раніше секретар РНБО говорив, що війна закінчиться перемогою нашої держави, але це станеться не раніше весни-літа.

Варто зазначити, що на українській землі вже ліквідували близько 102 тис. 050 супротивників.

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