Китай заявив, що продовжує "закликати до миру і просувати переговори" для врегулювання "конфлікту" в Україні.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполучені Штати "не мають права читати лекції" про постачання зброї до Росії. Офіційні особи США побоюються, що Пекін розглядає можливість надання "летальної підтримки" російським військовим.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що "саме американська, а не китайська сторона постачає на поле бою постійний потік зброї", передає CNN.

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не допустимо, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Хто закликає до діалогу і миру, а хто роздає ножі й заохочує конфронтацію?", - сказав він.

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Ван Веньбінь додав, що Китай продовжує "закликати до миру і просувати переговори" для врегулювання "конфлікту" в Україні, і що він твердо має намір "грати конструктивну роль у сприянні деескалації і охолодженню ситуації".

Війна в Україні - позиція Китаю

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що Китай нібито веде подвійну гру. Публічно Пекін виступає за мир, але є "тривожні сигнали", що Китай готується таємно постачати летальну зброю Росії.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками в разі передачі Росії летальної зброї для застосування в Україні. За його словами, це вплине на відносини зі США, які готові до заходів у відповідь.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перейде "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії для її війни проти України. Вона зазначила, що Вашингтон вітає заяву Пекіна про його бажання миру, але підтримка російського вторгнення в Україну є неприйнятною.

Раніше на Мюнхенській конференції з безпеки глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий представити власні мирні пропозиції для України та Росії. У Китаї зазначають, що війна має припинитися. Ван Ї додав, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися.

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