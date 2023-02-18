У Білому домі занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни.

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс застерегла Китай від допомоги Росії летальною зброєю, яка може бути застосована нею у війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гарріс повідомила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. За її словами, США занепокоєні поглибленням співпраці між РФ і Китаєм за останній рік.

"Ми бачимо, що такі держави як Північна Корея і Іран відправляють зброю на підтримку жорстокої війни Росії. Ми також занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни. Будь-які кроки Китаю з надання летальної підтримки Росії лише винагородять агресію, продовжать вбивства і ще більше підірвуть міжнародний порядок, заснований на правилах", - сказала Гарріс.

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При цьому вона наголосила, що Вашингтон рішуче продовжить підтримувати Україну. "І ми робитимемо це стільки, скільки це буде потрібно", - заявила Гарріс.

Війна в Україні - Китай

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу. Китай офіційно не підтримав санкції проти Росії, однак китайські компанії, побоюючись потрапити під вторинні санкції, де-факто обмежили або припинили поставки багатьох підсанкційних товарів.

Новий посол КНР у Європейському Союзі Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини КНР з Європою. Наприкінці минулого року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай буде поглиблювати зв'язки з Росією в 2023 році і підкреслив неупереджену позицію його країни щодо війни в Україні.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід впевнений, що Китай не планує підтримувати Росію у війні в Україні. За його словами, Пекін побачив, що захід не такий слабкий, як йому здавалося.

У січні цього року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння КНР через те, що китайські компанії продають Росії нелетальне обладнання для використання на війні в Україні. Зокрема, мова йде про бронежилети та каски. Американська влада має докази подібних поставок.

За даними джерел Reuters, діяльність китайських компаній викликає тривогу в Білому домі. Однак там думають що це "сильно скорочена версія від початкового плану Китаю, який передбачав продаж смертоносної зброї для війни проти України". США також вкотре попередили Китай про настання наслідків, якщо країна дасть РФ летальну зброю для війни проти України.

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