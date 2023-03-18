Супротивники здійснили десятки обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі.

За добу російські окупанти завдали 1 ракетний та 34 авіаційних удари, ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Про це у своєму зведенні повідомляє Генштаб Збройних сил України. "Противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них - із застосуванням БПЛА "Шахед-136", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що 10 ворожих дронів знищила наша протиповітряна оборона, а один БПЛА поцілив в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільних немає.

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Також супротивник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один із них - по селищу Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено сім приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка, ніхто не загинув.

Масована атака на Україну - сьогодні це варто знати

Увечері 17 березня російські загарбники запустили по нашій території з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря іранські безпілотники-камікадзе "Шахед"-136/131.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що супротивник запустив 16 дронів і 11 з них вдалося ліквідувати. Дрони були ліквідовані у східних, західних та центральних областях України.

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