Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 44 авіаційних удари по позиціях українських військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У повідомленні сказано, що Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право і здійснює обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою", - сказано в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але при цьому обстрілює населені пункти, зокрема, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон, є загиблі серед цивільного населення.
Війна Росії та України - сьогодні це треба знати
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, російські військові терористи обстріляли Херсон, район Центрального ринку, одна людина загинула, а дев'ятеро - поранено. Також через атаки російських окупантів Берислав та Новоберислав Херсонської області залишились без світла.
Крім того, повідомлялося, що супротивники забороненими запалювальними снарядами вдарили по Оріхову Запорізької області, виникли пожежі.