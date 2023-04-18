Внаслідок обстрілу, який сьогодні вранці влаштували окупанти по центру Херсона, загинула людина. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на медика "швидкої" Ігоря Гончарова.
"Внаслідок обстрілу Центрального ринку у Херсоні у головному павільйоні та кіосках вибите скло. Одна людина загинула, шестеро поранених", - йдеться в повідомленні.
Також за данними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, поранено сімох людей. Одна людина загинула.
Сьогодні, 18 квітня вранці, російські окупанти завдали артилерійського удару по центру Херсона. При цьому повітряну тривогу в області не оголошували.
Минулої доби загарбники здійснили в Херсонській області 57 обстрілів, застосовуючи міномети, авіацію, БПЛА, реактивні системи залпового вогню та артилерію.
У Херсонській області люди продовжують гинути не тільки через ворожі обстріли. Втікаючи з тимчасово окупованої території регіону, ворог замінував велику кількість земель. 17 квітня на російській міні в Бериславському районі підірвався водій трактора.
Розвідка Британії попередила, що з приходом весни зростає ризик підриву мирних жителів на залишених окупантами вибухових пристроях, оскільки в деокупованих районах та на прифронтових територіях розпочнуться сільськогосподарські роботи.