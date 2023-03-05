У ворога не безмежні запаси ракетного озброєння, підкреслив речник Повітряних сил ЗСУ.

Керовані авіаційні бомби росіян можуть залітати на десятки кілометрів, і для їх перехоплення Україні потрібні сучасні багатофункціональні літаки та засоби протиповітряної оборони.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. "Вони (росіяни - УНІАН) можуть застосовувати ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати й кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому кориговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів", - зазначив він.

Ігнат додав, що для перехоплення ракет Україні потрібні сучасні винищувачі, зокрема, F-16, щоб захистити міста та села від керованих авіаційних бомб, а також перехоплювати бомбардувальники, з яких роблять запуски.

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Речник підкреслив, що далекобійні засоби ППО, такі як комплекси Patriot та SAMP-T, також можуть знищувати керовані ракети росіян, проте таких установок для захисту України потрібна велика кількість.

Війна Росії та України - сьогодні це треба знати

4 березня експерти повідомили, що росіяни вперше використали проти українців керовані бомби, які планують, - УПАБ-1500В. Вага цих бомб становить 1 500 кілограмів.

Росія вперше продемонструвала таку бомбу у 2019 році. Вона призначена для ураженея високозахищених об'єктів на відстані до 40 км.

Українська сторона вже не раз просила, щоб західні партнери надали їй літаки для захисту неба від атак РФ. Міністр оборони Олексій Резніков стверджував, що Україна точно отримає від партнерів сучасні винищувачі кількох типів.

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