Відпрацювала українська ППО.

Ввечері у небі над Миколаївською областю українська протиповітряна оборона збила дві ворожі авіаційні ракети.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

У службі зв’язків з громадськістю "Півдня" відзначили, що це сталося близько 19:00.

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"У небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищені дві керовані авіаційні ракети. Б’ємо ворога надалі! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що вночі російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Зафіксовано влучання були у промислове підприємство на околицях міста.

Нагадаємо, що бійці Повітряних Сил Збройних сил України раніше збили російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївщиною та показали його уламки.

На початку серпня повідомлялося, що у Миколаївській області з початку повномасштабного вторгення Російської Федерації вбито 408 людей.

Крім того, раніше Миколаїв потрапил у трійцю українськіх міст, які зазнали найбільше ракетних атак з 24 лютого.

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