Зазначається, що ці бомби окупанти могли застосувати в Чернігівській області.

Армія Російської Федерації вперше використала проти України керовані плануючі бомби УПАБ-1500В. їх вага становить 1500 кг.

За інформацією Defense Express, перший раз окупанти застосували цю "нову і досить небезпечну зброю" кілька тижнів тому на одному з об'єктів Чернігівської області. На одному з уламків було відповідне маркування.

Небезпека цієї бомби полягає в тому, що УПАБ-1500В – плануюча бомба, яка оснащена інерційною і супутниковою системою навігації, а її бойова частина становить 1010 кг.

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При цьому наголошується, що використання цих бомб росіянами - поодинокі випадки, тому що для забезпечення високої дальності польоту необхідно піднятися на значну висоту, через що мета простіше виявити і збити.

Довідка УНІАН. Росія вперше продемонструвала бомбу УПАБ-1500 в 2019 році. Вона призначена для ураження високозахищених об'єктів на відстані до 40 км.

Збиття російського СУ-34 - що відомо

3 березня в районі тимчасово окупованого Єнакієвого Донецької області зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід" збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. За деякими даними, саме цей літак міг бути оснащений бомбами УПАБ-1500.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, це може вказувати на поява в руках ЗСУ більш далекобійних засобів ППО.

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