Плюс ще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв.

Менш ніж за один тиждень лише на Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1 тис. 100 російських окупантів, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", - сказав глава держави.

Бої за Бахмут – російські втрати

За цю добу на Бахмутському напрямку ворог втратив 239 окупантів, 293 - були поранені. Протягом 12 березня відбулось 39 бойових зіткнень. Військові нарахували 161 обстріл з боку окупантів.

Відео дня

Протягом усього часу боїв під Бахмутом, згідно з оцінкою Заходу, Росія втратила не менше 30 тисяч військових, найбільше втрат зазнали "вагнерівці".

А ось за словами військового аналітика Defense Express Івана Киричевського, ЗСУ "перемололи" до 50 тисяч загарбників. Це, додав Киричевський, дорівнює цілій наступальній силі, яку РФ легко могла відправити на ще один похід до Києва.

У мережі все більше доказів так званих "м'ясних" штурмів, коли російську піхоту без спорядження випускають на підготовлені позиції українських сил.

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