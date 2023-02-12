Захисники України, зокрема, уразили ворожу позицію протиповітряної оборони.

Упродовж доби українська авіація та ракетні війська й артилеристи завдали низку ударів по російських загарбниках.

Поцілено, зокрема, у ворожі склади боєприпасів та райони зосередження живої сили супротивника, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у неділю увечері, 12 лютого.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала два удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні.

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Станом на ранок 12 лютого росіяни продовжували зосереджувати свої зусилля на тому, щоб вести наступ на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському.

На сході нашої держави ворог зазнає величезних втрат. Варто зазначити, що втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 137 тис. 780 окупантів.

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