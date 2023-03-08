Мільярд євро Боррель пропонував витратити на поповнення власних запасів країн ЄС.

Посли ЄС погодили виділення 2 мільярдів євро на фінансування Європейського фонду миру, з якого закуповують зброю для України. На цьому наполягав голова євродипломатії Жозеп Боррель.

Як повідомляє шведське головування у Twitter, "це рішення - чіткий сигнал, що ЄС налаштований і далі надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам".

Також сьогодні Жозеп Боррель запропонував свій план з закупівлі зброї для ЗСУ, який, як пише BBC, переведе промисловість Європи у режим "воєнного стану". Йдеться про негайну передачу для України снарядів і техніки на мільярд євро, ще мільярд він пропонував витратити на поповнення власних запасів.

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Це рішення дозволить поставити Україні, зокрема, 155 мм і 125 мм снаряди упродовж найближчих тижнів.

Зброя для України – ЗСУ потребують більше боєприпасів

За підрахунком західних аналітиків, Україна щодня вистрілює до 5 тисяч артснарядів, втім, цього досі недостатньо для переваги над ворогом на полі бою.

На тлі дискусій щодо забезпечення України якомога більшою кількістю снарядів збройні компанії починають об’єднуватися у їхньому безперебійному виробництві. США, до прикладу, уклали контракти на виробництво снарядів для України на 522 мільйони доларів.

Зараз США здатні виготовляти 14 тисяч гаубичних снарядів на місяць, однак стільки Україна витрачає за два дні.

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