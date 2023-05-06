За даними російських ЗМІ, Прилєпін повертався до Москви із захоплених Росією територій України.

Біля міста Нижній Новгород 6 травня підірвали автомобіль російського пропагандиста, письменника, бойовика "ЛДНР" Захара Прилєпіна.

Як повідомляє РБК із посиланням на джерело в МВС Росії, Прилєпін був важко поранений, він знаходиться у важкому стані, імовірно, у нього зламані обидві ноги.

Станом на 12:50, пропагандист все ще валяється на місці вибуху, лікарі чекають вертоліт для транспортування в лікарню.

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Російські Телеграм-канали пишуть, що подія сталася приблизно о 10:40 ранку в районі міста Бор Нижегородської області. В результаті вибуху загинув водій автомобіля. Вибуховий пристрій, пише Mash, можливо, був закладений під днище Audi Q7.

"На місці вибуху воронка глибиною півтора метра. Осколки розкидало в радіусі 30 метрів. Вибуховий пристрій знаходився біля заднього сидіння "Ауді" публіциста", - додає тг-канал.

За даними джерел РБК, Прилєпін повертався до Москви із захоплених Росією територій України.

"Сьогодні він перетнув пропускний пункт на прикордонній території. Імовірно, підозрювані супроводжували автомобіль Прилєпіна. Відомо, що по дорозі він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух", - йдеться в повідомленні.

За даними Mash, вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. "За Прилєпіним стежили і дочекалися, коли він висадить з машини доньку. Після детонації авто перекинулося", - пише тг-канал.

"В результаті замаху загинув охоронець - громадянин України на ім'я Олександр, відомий під позивним "Злой"", - додає Mash.

Реакція МЗС Росії на замах на Прилєпіна

На інцидент вже встигла відреагувати офіційний представник МЗС РФ Машка Захарова. Вона "виригнула" звинувачення на адресу України і поклала "пряму відповідальність на США і Британію".

"Факт відбувся: Вашингтон із натовцями вигодували ще один міжнародний терористичний осередок - київський режим. Бен Ладен, ІДІЛ, тепер Зеленський з головорізами", - сказала Захарова.

Хто взяв відповідальність за вибух авто Прилєпіна

Пізніше стало відомо, що відповідальність за підрив автомобіля Прилєпіна взяв на себе партизанський рух Атеш. Там заявили, що полювали на цього бойовика ще з початку року.

"Захар Прилєпін був хріновим письменником, та й як людина погана. Їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Раніше прихильники руху "Атеш" вже повідомляли, що розіслали понад 5 тисяч СМС агентам та російським військовим із завданням ліквідувати Прилєпіна.

Захар Прилєпін - що відомо

Цей письменник і українофоб вже 9 років підтримує війну Росії проти України. У тому числі беручи безпосередню участь у бойових діях за бойовиків "ЛДНР" на Донбасі. Прилєпін включений до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Бойовик неодноразово виправдовував злочини російської армії проти українців і виступав з українофобськими заявами. У квітні 2022 року бойовик приїхав на захоплену Росією частину Херсонської області.

А в жовтні стало відомо, що Російська православна церква і "письменник" Захар Прилєпін отримали найбільший грант із тих, що виділили в РФ на "допомогу Донбасу". Йдеться про суму майже в 115 мільйонів рублів.

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