Ракетну промисловість РФ необхідно покарати жорсткими санкціями, зазначив очільник МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 24 січня, назвав три способи протистояння російським ударам по енергомережі України.

Очільник МЗС висловився про масовані ракетні удари Росії у своєму акаунті у Тwitter та подякував за запрошення на сьогоднішню зустріч міністрів закордонних справ країн G7 ("Велика сімка"). "Я вдячний усім державам та інституціям, які оголосили про нову практичну допомогу для відновлення енергосистеми України, пошкодженої російськими ударами", - написав він.

Кулеба підкреслив, що є три основні шляхи вирішення проблеми російських ударів по енергомережі України.

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"Перший - надання Україні більше систем ППО; другий - більше обладнання для відновлення електромережі, про що сьогодні говорили на зустрічі; третій - жорсткі санкції проти ракетної промисловості Росії", - зазначає міністр.

Ворожі обстріли України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, під час ракетного обстрілу 14 січня російська армія атакувала енергетичні об’єкти у шести областях України.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Сьогодні, 24 січня, в НЕК "Укренерго" повідомили, що в Україні незначно збільшилось виробництво електроенергії, проте дефіцит залишається суттєвим.

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