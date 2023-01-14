Російські окупанти сьогодні, 14 січня, атакували енергетичні об’єкти у шести областях України.
Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, але наступні дні будуть тяжкими, про це у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. "Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення", - зазначив він.
Ракетний удар по Україні сьогодні - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, з 14.00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських військ. Близько 17.00 почалися відбої тривоги в областях.
У компанії ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплові електростанції, одна з них припинила виробництво електроенергії.
Крім того, одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Наразі відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих.
На Одещині уламки збитих ворожих ракет влучили в об’єкти транспортної інфраструктури, задіяних до реалізації "зернової угоди".