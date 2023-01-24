Завдяки відновленню лінії 330 кВ збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

В Україні незначно збільшилось виробництво електроенергії, проте дефіцит залишається суттєвим, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії на рівні понеділка. Виробництво електроенергії незначно збільшилось. Дефіцит потужності залишається суттєвим", - йдеться у повідомленні.

В компанії пояснили, що дефіцит пов'язаний з тим, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

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До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

"Завдяки тому, що "Укренерго" відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни", - зазначили в компанії.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Ситуація з енергосистемою в Україні: подробиці

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Вчора в Україні зросло споживання електроенергії на фоні початку робочого тижня і похолодання, у п’яти областях були застосовані аварійні відключення світла.

Дефіцит у енергосистемі Києва залишається значним. У столиці продовжують діяти графіки відключення світла.