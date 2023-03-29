За минулу добу російські загарбники завдали 18 авіаційних та трьох ракетних ударів по Україні.
Про це йдеться у зведенні Генштабі Збройних сил України станом на 6:00 середи, 29 березня. "Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - сказано у зведенні.
У Генштабі вчергове наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.
"28 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки", - нагадали у Генштабі.
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27 березня увечері у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Потім у Дніпропетровській області та у Києві пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони ліквідували 13 безпілотників ворога, які атакували столицю.
У Дніпропетровській області ворожий дрон поцілив у підприємство, виникла пожежа. В Києві уламки безпілотника впали на нежитлову будівлю, ніхто не загинув.
За даними Повітряних сил ЗСУ, усього під час атаки було ліквідовано 14 із запущених супротивником 15 безпілотників.