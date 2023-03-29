Супротивник здійснив десятки обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі.

За минулу добу російські загарбники завдали 18 авіаційних та трьох ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться у зведенні Генштабі Збройних сил України станом на 6:00 середи, 29 березня. "Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - сказано у зведенні.

У Генштабі вчергове наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Відео дня

"28 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки", - нагадали у Генштабі.

Масований удар по Україні іранськими дронами "Шахед" - що треба знати

27 березня увечері у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Потім у Дніпропетровській області та у Києві пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони ліквідували 13 безпілотників ворога, які атакували столицю.

У Дніпропетровській області ворожий дрон поцілив у підприємство, виникла пожежа. В Києві уламки безпілотника впали на нежитлову будівлю, ніхто не загинув.

За даними Повітряних сил ЗСУ, усього під час атаки було ліквідовано 14 із запущених супротивником 15 безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: