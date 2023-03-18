Додаткове число призовників дозволить Росії вивільняти більше професійних військових для участі у бойових діях, зазначила розвідка Великобританії.

Російська влада, дуже ймовірно, вирішила змінити призовний вік, щоб збільшити число своїх військовослужбовців коштом студентів.

Навіть якщо РФ не буде відправляти строковиків у зону бойових дій, то додаткова кількість призовників дозволить вивільняти більше професійних військових для участі у війні, повідомило британське Міноборони, посилаючись на дані розвідки.

"Дуже ймовірно, що влада змінює вікові рамки, щоб збільшити кількість військових, оскільки студенти таким чином змушені будуть пройти службу…", - з’ясувала розвідка Британії.

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Новини про армію РФ - сьогодні це варто знати

Російські окупаційні війська в Україні зазнали величезних втрат - станом на 18 березня ліквідовані приблизно 164 тис. 200 загарбників.

21 вересня минулого року лідер росіян Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію", але в армію забирали не лише тих, хто мав хоч якийсь військовий досвід.

13 березня повідомлялося, що у російську Держдуму внесено проект закону про підвищення призовного віку. У законопроекті пропонується у 2024 році призивати чоловіків у віці 18-30 років. Пізніше ЗМІ писали, що російська влада планує поповнити збройні сили своєї країни 400 тис. контрактників.

Раніше українські силовики дізналися, що РФ відправляє на війну проти України строковиків і приховано проводить мобілізацію.

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