Російська влада, дуже ймовірно, вирішила змінити призовний вік, щоб збільшити число своїх військовослужбовців коштом студентів.
Навіть якщо РФ не буде відправляти строковиків у зону бойових дій, то додаткова кількість призовників дозволить вивільняти більше професійних військових для участі у війні, повідомило британське Міноборони, посилаючись на дані розвідки.
"Дуже ймовірно, що влада змінює вікові рамки, щоб збільшити кількість військових, оскільки студенти таким чином змушені будуть пройти службу…", - з’ясувала розвідка Британії.
Новини про армію РФ - сьогодні це варто знати
Російські окупаційні війська в Україні зазнали величезних втрат - станом на 18 березня ліквідовані приблизно 164 тис. 200 загарбників.
21 вересня минулого року лідер росіян Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію", але в армію забирали не лише тих, хто мав хоч якийсь військовий досвід.
13 березня повідомлялося, що у російську Держдуму внесено проект закону про підвищення призовного віку. У законопроекті пропонується у 2024 році призивати чоловіків у віці 18-30 років. Пізніше ЗМІ писали, що російська влада планує поповнити збройні сили своєї країни 400 тис. контрактників.
Раніше українські силовики дізналися, що РФ відправляє на війну проти України строковиків і приховано проводить мобілізацію.